Avalan metodología para recomendaciones salariales para municipios

Guanajuato, Guanajuato.- La Junta de Gobierno y Coordinación Política cambió de rostro en la presidencia, ahora con el morenista Luis Ricardo Ferro. En rueda de prensa, sus integrantes informaron que se presentó la metodología utilizada para integrar el estudio de donde surgen las recomendaciones salariales para los 46 municipios.

Ferro Baeza dijo que se trata de “un proceso normado, técnico y transparente, y que conforme a la ley deben emitirse antes del 15 de octubre”. Las recomendaciones se sustentan en los principios de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público conforme a la situación económica de cada municipio.

Señaló que el Congreso del Estado trabaja siempre en coordinación con los gobiernos municipales, buscando fortalecer la gestión pública local, la transparencia y el uso de los recursos en beneficio directo de los guanajuatenses.

El congresista, quien tomó la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política el pasado 25 de septiembre, externó que su compromiso es trabajar con respeto, diálogo y consenso para que cada decisión que se tome en el Congreso del Estado tenga como prioridad el bienestar de las familias guanajuatenses.

Resaltó que ante los momentos que se están viviendo en la entidad, Guanajuato requiere que sigan legislando con responsabilidad, cercanía y resultados.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas María del Pilar Gómez Enríquez -aunque panista, formalmente representa al Partido de la Revolución Democrática- y Carolina León Medina -del Partido del Trabajo-; así como los diputados Roberto Carlos Terán Ramos (presidente del Congreso y miembro del Partido Acción Nacional), Luis Ricardo Ferro Baeza (presidente de la Junta de Gobierno), Jorge Arturo Espadas Galván -coordinador de la bancada panista-, Alejandro Arias Ávila -coordinador de la bancada priista-, Sergio Alejandro Contreras Guerrero -Partido Verde Ecologista de México- y Rodrigo González Zaragoza -Movimiento Ciudadano-.