‘¡No queremos tu coronavirus!’ gritan; lo apalean brutalmente

Un hombre de Singapur dijo que fue víctima de un ataque violento y racista en Londres y está pidiendo testigos que puedan corroborar su historia.

Jonathan Mok escribió en línea que caminaba por Oxford Street la semana pasada cuando un grupo de jóvenes lo golpeó en la cara varias veces, dejándola fracturada y amoratada, y posiblemente requerirá «cirugía reconstructiva».

«No quiero su coronavirus en mi país», recordó que uno de ellos dijo durante el ataque, según lo publicado en Twitter el lunes por la noche.

Mok agradeció en la publicación que una mujer contactó a la policía y les proporcionó un video que tomó del asalto.

El Straits Times informó que alguien de la Policía Metropolitana de Londres confirmó que un «asalto agravado racialmente» había tenido lugar el 24 de febrero en el mismo lugar y hora que Mok describió.

En la publicación de Mok, que incluía fotos supuestamente de su rostro después del ataque, solicitó pruebas que pudieran ayudar a la policía a «identificar a los autores».

Mok dijo que estaba caminando por la concurrida calle de Londres alrededor de las 9:15 pm hora local y se cruzó con un grupo de cuatro jóvenes. Se detuvo y se volvió para enfrentarlos después de escuchar a uno de ellos decir algo inaudible que incluía la palabra «coronavirus».

“Me sorprendió y me di la vuelta para mirar al hombre que hizo la declaración. Seguía mirándome mientras pasaba y se dio cuenta de que lo estaba mirando. Gritó «No te atrevas a mirarme, tú ____» (no pude captar la última palabra por el acento) «, escribió Mok. «En 3 segundos, él estaba en mi cara, junto con otros 3/4 hombres jóvenes y una joven dama (todos los cuales no parecían mayores de 20 años, pero todos eran más que una cabeza más altos que yo)».

Después de dos golpes, Mok dijo que otro asaltante le dio un tercer golpe en la cara, haciendo que sangrara cuando los transeúntes intentaron detenerlos.

El mismo asaltante había intentado patearlo, dijo Mok, antes de decirle: «No quiero tu coronavirus en mi país». El grupo luego huyó de la escena antes de que llegara la policía, dijo Mok, después de lo cual fue al hospital.