No olvidar: diputados que rechazaron exhorto federal para apoyo al campo

Representantes de MORENA, PRI, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM rechazaron la inicativa panista para apoyar a los agricultores

Redacción Notus29 octubre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- El 16 de octubre, el diputado panista Erandi Bermúdez propuso un exhorto a autoridades federales para apoyar al campo guanajuatense. Por mayoría, se rechazó establecer acciones solidarias y representantes de MORENA, PRI, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM.

Bermúdez compartió que la iniciativa partiría de una asignación de recursos específicos para fortalecer los esquemas de precios de garantía para los productores de maíz y sorgo. Ello incluiría apelar a la Secretarría de Agricultura y a la Secretaría estatal del Campo para cumplir con las exigencias de los agricultores.

Rocío Cervantes, ex alcaldesa de Abasolo y representante del PRI, además de presidenta de la Comisión de Fomento Agropecuario se negó a la propuesta por no ser presentada de acuerdo con los procedimientos parlamentarios regulares.

Aquí la lista completa de diputados, en su mayoría, morenistas:

  • Alejandro Arias Aviña (PRI)
  • Roció Cervantes Barba (PRI)
  • Ruth Noemi Tiscareno (PRI)
  • Antonio Chaurad Sorzano (Morena)
  • Carlos Abraham Ramos Sotomayor (Morena)
  • David Martínez Mendizábal (Morena)
  • Ernesto Millán Soneranes (Morena)
  • Hades Berenice Aguilar Castillo (Morena)
  • Luis Ricardo Ferro (Morena)
  • Maribel Aguilar González (Morena)
  • Miriam Reyes Carmona (Morena)
  • Plásida Calzada Velázquez (Morena)
  • María Eugenia García (Morena)
  • Carolina León Molina (PT)
  • Luz Itzel Mendoza González (PVEM)
  • Rodrigo González (MC)
  • Sandra Alicia Pedroza (MC)

