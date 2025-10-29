No olvidar: diputados que rechazaron exhorto federal para apoyo al campo

Guanajuato, Guanajuato.- El 16 de octubre, el diputado panista Erandi Bermúdez propuso un exhorto a autoridades federales para apoyar al campo guanajuatense. Por mayoría, se rechazó establecer acciones solidarias y representantes de MORENA, PRI, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM.
Bermúdez compartió que la iniciativa partiría de una asignación de recursos específicos para fortalecer los esquemas de precios de garantía para los productores de maíz y sorgo. Ello incluiría apelar a la Secretarría de Agricultura y a la Secretaría estatal del Campo para cumplir con las exigencias de los agricultores.
Rocío Cervantes, ex alcaldesa de Abasolo y representante del PRI, además de presidenta de la Comisión de Fomento Agropecuario se negó a la propuesta por no ser presentada de acuerdo con los procedimientos parlamentarios regulares.
Aquí la lista completa de diputados, en su mayoría, morenistas:
- Alejandro Arias Aviña (PRI)
- Roció Cervantes Barba (PRI)
- Ruth Noemi Tiscareno (PRI)
- Antonio Chaurad Sorzano (Morena)
- Carlos Abraham Ramos Sotomayor (Morena)
- David Martínez Mendizábal (Morena)
- Ernesto Millán Soneranes (Morena)
- Hades Berenice Aguilar Castillo (Morena)
- Luis Ricardo Ferro (Morena)
- Maribel Aguilar González (Morena)
- Miriam Reyes Carmona (Morena)
- Plásida Calzada Velázquez (Morena)
- María Eugenia García (Morena)
- Carolina León Molina (PT)
- Luz Itzel Mendoza González (PVEM)
- Rodrigo González (MC)
- Sandra Alicia Pedroza (MC)