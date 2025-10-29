Operativo contra el dengue en panteones de la región de Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, la Jurisdicción Sanitaria VIII, mediante el área de Epidemiología, hizo un llamado a la población para reforzar las medidas preventivas contra el mosquito Aedes aegypti, transmisor de dengue, zika y chikungunya, durante las visitas a los panteones.

El coordinador de Epidemiología, Dr. Ricardo Pedraza Martínez, señaló que durante estas fechas es común que se acumulen recipientes con agua en floreros, cubetas o botellas utilizadas como ofrendas, lo que favorece la reproducción del mosquito.

Invitó a las familias a tomar precauciones simples pero importantes, como evitar colocar agua en los floreros y utilizar arena húmeda en su lugar, para prevenir la formación de criaderos y reducir el riesgo de transmisión del dengue.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la Jurisdicción Sanitaria VIII se encuentran:

No colocar agua en los floreros; usar arena húmeda como alternativa.

Vaciar o eliminar cualquier recipiente que pueda retener agua, como botellas, latas, cubetas o bases de macetas.

Mantener limpios los alrededores de las tumbas y depositar la basura en los contenedores designados.

Usar repelente de insectos y ropa clara de manga larga, especialmente en horarios de mayor presencia de mosquitos.

Atender las indicaciones del personal de salud y del panteón, que estarán realizando acciones de control sanitario.

El Dr. Pedraza Martínez recordó que el dengue sigue siendo una enfermedad presente en la región, por lo que la participación ciudadana es clave para mantener bajos los índices de contagio. “La prevención es responsabilidad de todos. Sin criaderos no hay mosquitos, y sin mosquitos, no hay dengue. Cuidar nuestra salud está en nuestras manos”, concluyó.