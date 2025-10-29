Descienden las temperaturas en Guanajuato; pronostican ráfagas de hasta 50 km/h

Guanajuato, Gto.- El frío comienza a sentirse en la segunda quincena de octubre. Autoridades en la materia llaman a tomar precauciones ante el descenso térmico y las ráfagas de viento esperadas a mitad de semana.

Tal como se había anticipado, las temperaturas comenzaron a descender notablemente durante la semana anterior. De acuerdo con registros meteorológicos de diversas instituciones, tanto gubernamentales como del sector agrícola, los valores mínimos han oscilado entre los 4 y 5 °C en distintas zonas del estado, no solo en la región norte, sino también en el centro y el sur.

El Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, Coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato (UG), explicó que, en los municipios de León, Irapuato y Romita, los termómetros han marcado mínimas cercanas a los 5 °C, mientras que en Dolores Hidalgo las temperaturas han bajado hasta los 2 o 3 °C.

En San Luis de la Paz y sus alrededores, se han reportado registros de apenas 1 °C. Aunque aún no se presentan heladas, los valores por debajo de los diez grados ya son una realidad en gran parte del territorio.

“Va a haber un enfriamiento para el miércoles y el jueves; probablemente tengamos unos vientos con ráfagas máximas cercanas a los 40 o 50 Km/h, por las tardes en los municipios de León, Guanajuato y Silao.

“Esto va a provocar que las temperaturas disminuyan al amanecer y en las noches de esos días. De tal manera que, por ejemplo, en lugares como Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz se están previendo valores de hasta 4 o 5 °C; en otros municipios, cerca de los 8 y 9 °C”, comentó.

Aunque las temperaturas bajarán, no se esperan lluvias importantes. El pronóstico indica un ambiente seco y parcialmente nublado, con algunas lluvias aisladas a inicios de semana.

“El lunes y el martes vamos a tener temperaturas máximas de 30 °C en buena parte del estado. Estoy hablando de la zona centro y sur, que es donde se concentra una mayor cantidad de calor, y en el norte hasta los 26 o 27 °C”, concluyó Esquivel Longoria.

En cuanto a la salud, las autoridades recomiendan extremar precauciones ante estos cambios bruscos de temperatura, especialmente durante las noches y las madrugadas, cuando el frío se intensifica.