«No mentir, no robar y no traicionar ayuda mucho para que no dé coronavirus»: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar y no traicionar ayuda mucho para que no dé COVID-19.

Tras ser cuestionado sobre las medidas que él toma para evitar contagios y cuidarse dijo que mantiene sana distancia y lavado frecuente de manos, básicamente, así como tratar de comer sano.

“Comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio. Y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no de el coronavirus”, dijo.

Cifra récord de fallecidos es por ajuste, no son de un día

López Obrador explicó este jueves que el número de defunciones por COVID-19 presentadas ayer, y que rebasaron las 1,000 muertes, se debió a un ajuste de fallecimientos no registrados anteriormente.