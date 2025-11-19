No hay vacuna actualizada contra COVID19 de Pfizer al sector privado

México.- “Como sucedió en pandemia, nuevamente Cofepris está retrasando la llegada de la vacuna actualizada contra COVID19 de Pfizer al sector privado”, informó el diputado Éctor Ramírez Barba y añadió “a pesar de que la vacuna está disponible y se aplica en el sector público, ¡Hacemos un llamado a liberar cuanto antes esta vacuna!”.

“Como en época de @HLGatell debes esperar a que el gobierno tenga la buena voluntad de vacunarte, para después agradecer por ello. Mientras tanto, la variante de COVID-19 sigue circulando y los contagios continúan, mientras que las personas vulnerables (adultos mayores, embarazadas, enfermos crónicos) siguen esperando”, expresó Éctor Ramírez.

El diputado y médico de profesión, dijo que la vacuna solo está disponible en el sector público, donde hay filas interminables, detallando que esto se debe a trabas regulatorias al sector privado, que no se aplican para el gobierno, a pesar de tratarse de la misma vacuna.

“Creando un monopolio público que frena la inmunización y prioriza la propaganda política sobre la salud pública. En años anteriores, a estas alturas de noviembre, las vacunas ya estaban disponibles en farmacias privadas. ¡Este año se ha retrasado semanas!”, dijo el panista.

Finalmente, el doctor, expresó que, si el gobierno reconoce la importancia de la vacuna, debe acelerar el registro sanitario y permitir su venta en farmacias y hospitales privados “el problema es que seguimos manteniendo las autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas, favoreciendo los intereses del gobierno”.