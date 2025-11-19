Se incendia tráiler cargado con pacas, afecta circulación en la federal 90

El siniestro, registrado en la zona de la comunidad La Soledad, provocó tráfico lento en ambos sentidos

Redacción Notus19 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Se registró el incendio de un tráiler que, de acuerdo con los reportes, transportaba pacas sobre la carretera federal 90 a la altura de la comunidad La Soledad, en el tramo Abasolo–Irapuato.

Guardia Nacional de Caminos delimitó en tránsito para controlar la zona, mientras que elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron en sofocar el incendio.

El incidente generó tráfico lento en ambos sentidos, debido a las labores que se realizaban para atender la situación.

Se exhorta a las y los conductores que transitan por la zona a extremar precauciones mientras se normaliza la circulación.

