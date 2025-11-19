Conagua exhorta a usuarios a evitar intermediarios y denunciar intentos de extorsión

Ciudad de México.- El Gobierno de México, mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hace un llamado a los usuarios de las aguas nacionales en general, pero, sobre todo, a las y los pequeños productores agrícolas con pozos o títulos de concesión de agua para riego, a no dejarse engañar ni extorsionar por personas o empresas que se presentan como supuestos gestores ante esta institución.

Todos los trámites en materia hídrica a cargo de Conagua pueden hacerse de manera directa, en las instalaciones de sus organismos de cuenca o direcciones locales, donde se brinda asesoría personalizada, o en su página de internet, sin necesidad de intermediarios.

Para el caso particular de los usuarios que quieran adherirse al Decreto de Facilidades Administrativas publicado en el Diario Oficial de la Federación, que otorga un plazo de seis meses a las personas interesadas en actualizar o regularizar sus títulos de concesión, el Gobierno de México, mediante Conagua y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ha instalado más de cien módulos para que las y los pequeños productores agrícolas puedan realizar sus trámites de manera rápida y sencilla.

Como parte del compromiso de apoyar al campo y a otros sectores, Conagua avanza también en la simplificación de otros trámites, para los cuales se ofrece asesoría directa en los Centros Integrales de Servicios.

Finalmente, se reitera el llamado a los usuarios a no dejarse sorprender y a denunciar cualquier intento de extorsión.