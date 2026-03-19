Incendio forestal arrasa 253 hectáreas en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Pénjamo, a través de la Coordinación de Protección Civil y la Dirección de Medio Ambiente, informó que continúan activos los trabajos de combate y contención del incendio forestal registrado en la zona serrana de la comunidad El Laurel, dentro de un Área Natural Protegida.

De acuerdo con el reporte técnico, el siniestro ha afectado de manera preliminar alrededor de 253 hectáreas, consumiendo vegetación como huizache, cazahuate, palo blanco, palo dulce, pastizal, matorral, hojarasca de roble, encino y nopal.

Para atender la emergencia, se desplegó un estado de fuerza interinstitucional de más de 40 elementos, entre ellos integrantes de la Brigada Comunitaria del Zapote de Cestau, Protección Civil Municipal, brigadas de incendios forestales, guardabosques, así como bomberos de Abasolo y Pénjamo.

Las autoridades municipales reconocieron el esfuerzo de brigadistas y cuerpos de emergencia, quienes desde temprana hora trabajan de manera continua en el control del fuego, utilizando herramientas forestales, abatefuegos y bombas aspersoras.

Alerta ambiental preventiva

Derivado de la concentración de humo y las condiciones meteorológicas actuales —vientos hacia el oeste y 55% de humedad—, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) reportó mala calidad del aire (color naranja) en el municipio.

Ante esta situación, se emitieron las siguientes recomendaciones:

Evitar actividades físicas al aire libre.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Reducir el uso del automóvil.

Proteger a grupos vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Asimismo, se reiteró la prohibición de realizar quemas de cualquier tipo y se pidió reportar incendios o conatos al 911.

El Gobierno Municipal informó que continuará actualizando a la población sobre el avance del incendio y la calidad del aire a través de sus canales oficiales.