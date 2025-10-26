No está cargando…todo más caro

Por El Columpio.

¿Qué estas pensando? Sé que voy a recibir muchas críticas, pero hay que hablar de lo que nuevas generaciones comentan pero no vivieron y muchos que las vivieron y hoy viven y bien las distorsionan. Escucho que se dejó un México de pobreza y corrupción. No sé en que país hayan vivido porque este México nació en base a la lucha de hombres y mujeres se logró con esfuerzo la libertad y se fue dando forma poco a poco a ideales de grandeza, que después la ambición de poder también dio pie a la corrupción. Pero se construyó un país donde el campo era prioridad dónde el campesino fue pilar en la comida de este pueblo y base en la política nacional con buenos, regulares y malos gobiernos México se hizo grande.

El poder adquisitivo a través de los años se ha venido perdiendo de centavos y pesos hasta convertirse en Miles, millones y billones de pesos. El campesino y el obrero siempre con esfuerzo trabajo y sudor ha engrandecido este país

Un México de valores de familia que se ha venido perdiendo. Si amigos esa genera ion de jóvenes a la que pertenecemos ya se ha venido acabando y somos gente adulta, que vemos como se desgrana la mazorca y se va perdiendo valores de familia, porque antes había educación de calidad de los padres y maestros por ello se forjaron hombres y mujeres de bien, trabajadores y honestos.

Sólo hay que recordar que con 10, 20, 30, 40, 50 pesos vivían bien familias numerosas, el peso valía. Todo era de calidad sin tanta química el campo floreciente era un gusto ver los maizales, las tierras trabajadas, había frijol de todo, el ganado de calidad. Había seguridad poco se oía habla de robo, poco casi nada se veía a un drogadicto, se empezaba a trabajar desde los 10 años porque la familia era unida y de trabajo.

Había seguridad. Al hablar de buena educación, porque hay quien dice que no la había, pues sufrieron los padres pero se formaron buenos maestros, licenciados, ingenieros, arquitectos, agrónomos y así se le fue dando las bases a este gran México.

La corrupción a más progreso más ambición, antes era pesos y Miles los que se robaban, pero se veía la mano de los gobernantes en escuelas, urbanización, agua, luz, poco a poco llegó el IMSS, ISSSTE, se dejó sentir el sistema de salud, educación, vino el apoyo en vivienda de Infonavit, el logro de las pensiones a la clase trabajadora.

Por años el campo tuvo programas de apoyo hasta su banco, Banrural y diversos incentivos, programas como ” Crédito a la palabra” entre otros. Fue en los 90s, cuando los Miles de pesos empezaron a convertirse en millones. Si hubo devaluación, pero aún así México se levantó y quedó de pie más fuerte que nunca.

Pero llegó el 1995, 2000, 2010, 2020 y 2025. En esos últimos 30 años se dio una transformación, el peso perdió su valor aunque haya quien diga que no. Una casa costaba Miles hoy son.millones, todo se devaluó, hay muchas carencias partiendo de los valores, la juventud desenfrenada y desestabilización familiar, la honestidad se perdió y si no vean lo que pasa con la esfera política, ya no quieren trabajar. ! Cómo vas a trabajar!, si como político ganas bien, mientras el pueblo sigue sufriendo inseguridad, inflación, mal sistema de salud.

No hay que buscar culpables, cada quien analice lo que vive. Pero ahí está el campo triste, el campesino protestando y se perdió el valor y reconocimiento para productores y ganaderos y hoy tenemos una alimentación de menos calidad por la química en carne y granos y vegetales. Amigos ¿Ustedes que opinan?.

Bendiciones para todos, cada quien puede hablar de acuerdo a su época y lo que vivió y ha vivido.