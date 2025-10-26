Sabores con historia en la Feria de la Cocina Tradicional de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Con el objetivo de preservar y promover la riqueza gastronómica del municipio, este sábado se llevó a cabo la 12ª Edición de la Feria de la Cocina Tradicional, un evento que llenó de aromas, sabores y tradición el Jardín Principal Ana María Gallaga.

La inauguración estuvo encabezada por la Presidenta Municipal Yozajamby Molina, acompañada por la Directora de Desarrollo Económico, Stephany Cecilia Mejía, la Presidenta del DIF Municipal, Cony Balver, las regidoras Jennifer Alatorre y Shahairy Cerda, así como el Secretario del Ayuntamiento Christian Tejeda. También se contó con la presencia de un representante de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, quien reconoció el esfuerzo del municipio por mantener vivas sus tradiciones culinarias.

Durante la jornada, participaron cocineras tradicionales penjamenses, muchas de ellas reconocidas a nivel estatal e internacional, quienes con orgullo han puesto en alto el nombre de Pénjamo y su cultura a través de sus platillos.

Tras el acto inaugural, las autoridades realizaron un recorrido por los diferentes stands instalados en el jardín principal, donde pudieron degustar una amplia variedad de guisos, antojitos y postres típicos, todos elaborados con recetas transmitidas de generación en generación.

En su mensaje, la presidenta municipal Yozajamby Molina destacó la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la identidad cultural y fomentar el desarrollo económico local.

“La cocina tradicional no solo representa nuestra historia, sino también el esfuerzo de las familias que mantienen vivas nuestras raíces. Estos eventos impulsan el turismo, generan ingresos para nuestras familias y, sobre todo, nos recuerdan lo valioso que es lo nuestro. Sigamos cuidando y promoviendo lo que nos da orgullo: la esencia de Pénjamo.”

Con esta edición, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones y con el impulso al talento local, brindando espacios que promuevan el trabajo de las cocineras y la unión de las familias penjamenses.