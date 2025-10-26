Los penjamenses podrán volver a disfrutar el Parque lineal

Pénjamo, Guanajuato.- Tras más de 12 años en el abandono, el Parque Lineal de Pénjamo vuelve a cobrar vida. Gracias a los ahorros y a la administración responsable de los recursos públicos, el Sistema DIF Municipal llevó a cabo la rehabilitación integral de este importante espacio recreativo, que hoy se abre nuevamente al servicio de las familias.

La ceremonia de reinauguración fue encabezada por la presidenta municipal Yozajamby Molina, acompañada por su madre, la presidenta honoraria del DIF Cony Balver, así como por el director del organismo Pedro Arias y la regidora Jennifer Alatorre.

Durante el evento, la alcaldesa destacó el trabajo y la dedicación del personal del Sistema DIF Municipal, quienes —con compromiso y amor por Pénjamo— hicieron posible que este espacio, antes deteriorado, hoy luzca renovado y lleno de vida.

“Este parque simboliza lo que podemos lograr cuando trabajamos con responsabilidad y corazón. Hoy devolvemos a las familias un lugar digno para convivir, ejercitarse y disfrutar. Les pido a todas y todos que lo hagan suyo, que lo cuiden y que lo disfruten, porque este espacio es de ustedes, de Pénjamo”, expresó la presidenta Yozajamby Molina.

El Parque Lineal ahora cuenta con sanitarios rehabilitados, ciclovía, área para patinetas, canchas de voleibol y basquetbol, juegos infantiles, teatro al aire libre, así como áreas de descanso y convivencia. Un espacio seguro, moderno y funcional para fomentar la actividad física, la recreación y la unión familiar.

Con esta acción, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de rescatar los espacios públicos y fortalecer el tejido social, construyendo día a día un Pénjamo más unido, saludable y lleno de vida.