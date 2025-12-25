No es necesario ir al Vaticano, visita Apaseo el Alto

Apaseo el Alto. Guanajuato.- Este municipio se consolida como un lugar con una amplia oferta turística que combina historia, arquitectura, naturaleza y tradiciones vivas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan conocer la riqueza cultural del sureste de Guanajuato.

Entre sus principales atractivos históricos destaca el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, una impresionante réplica de la Basílica de San Pedro en Roma, considerada uno de los íconos arquitectónicos más importantes del municipio. A este sitio se suma el Templo de San Andrés Apóstol, símbolo de la historia y la fe de los apaseenses, así como el Puente de la Calle Real, construido en 1890 sobre el río Apaseo, que forma parte del patrimonio histórico local.

Otro punto de gran valor es el Acueducto El Arco, una elegante obra del siglo XIX que cruza el río y que representa un testimonio del desarrollo urbano de la región, siendo además un sitio ideal para la fotografía y el paseo familiar.

Para los amantes de la naturaleza y la aventura, el Cerro de los Ates se presenta como un verdadero tesoro natural. Este lugar ofrece manantiales, cascadas como la conocida El Salto, vestigios arqueológicos y senderos que permiten disfrutar de vistas panorámicas y actividades al aire libre. Asimismo, el Parque Morelos brinda un espacio verde para la recreación, el descanso y la convivencia familiar.

En el ámbito cultural, Apaseo el Alto preserva tradiciones ancestrales como la danza de los “Cornudos”, una expresión de origen otomí que destaca por sus coloridas máscaras de madera talladas artesanalmente. Precisamente, las artesanías en madera, especialmente las máscaras, forman parte de la identidad del municipio y son un atractivo para visitantes.

La experiencia se complementa con su gastronomía tradicional, donde se pueden degustar moles, gorditas, tamales y quesos típicos de la región, sabores que reflejan la herencia culinaria local.

Con estos atractivos, Apaseo el Alto es un destino que ofrece historia, naturaleza, cultura y tradición, invitando a locales y turistas a descubrir y disfrutar de todo lo que este municipio guanajuatense tiene para ofrecer.