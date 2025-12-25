Aparatoso accidente en el crucero a Monte Blanco, Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- Un grave accidente vehicular se registró la mañana del día de navidad en el crucero que conduce a la comunidad de Monte Blanco, en el municipio de Huanímaro, cuando una camioneta se volcó sobre la carretera.

Aunque las autoridades no han dado el número exacto de personas lesionadas se mencionó que al menos hay una persona sin vida, según los primeros reportes.

El percance ocurrió alrededor de las primeras horas de la mañana en el crucero vial que enlaza el tramo principal de la carretera estatal con la localidad de Monte Blanco, ubicada en la zona rural del municipio de Huanímaro. Por causas aún no confirmadas, la camioneta que circulaba por ese punto perdió el control y terminó volcada sobre la hierba que se encuentra en los límites de la vía.

Al lugar se movilizaron de inmediato paramédicos, bomberos y elementos de seguridad pública, quienes brindaron atención a los lesionados y procedieron a rescatar a los ocupantes de la unidad siniestrada. Testigos señalaron que algunos de los ocupantes quedaron atrapados dentro de la camioneta tras la volcadura.

Los cuerpos de emergencia continúan trabajando en la atención y traslado de los heridos a la brevedad posible, así como en las labores de aseguramiento del sitio y gestión del tránsito vehicular.

Las causas del accidente siguen bajo investigación. No se descarta que el exceso de velocidad, las condiciones de la vía o la distracción al volante hayan sido factores que contribuyeron al siniestro, sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes determinen el origen definitivo del hecho.

Autoridades de la Fiscalía y de Servicios Periciales ya se encuentran en el sitio realizando las diligencias necesarias para el levantamiento de evidencias, la identificación de las víctimas y la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

La comunidad de Huanímaro se mantiene consternada por este trágico suceso y se espera que en las próximas horas se emitan reportes oficiales con números precisos de personas lesionadas y fallecidas.