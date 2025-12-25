La navidad es un llamado a perdonar

Manuel Doblado, Guanajuato.- En el marco de las celebraciones navideñas, el Padre Jorge Borja destacó que la Navidad debe ser entendida no solo como una fecha de reuniones y festividades, sino como un momento profundo de reflexión, perdón y reconciliación, valores que consideró urgentes para la sociedad actual.

El sacerdote explicó que, para los cristianos, la Navidad representa un parteaguas en la historia, marcado por el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. “Es el momento en el que Dios se hace carne y entra en la historia humana. Es un misterio tan grande que, como decían los santos, solo puede contemplarse de rodillas”, señaló, citando el pasaje bíblico de Gálatas 4:4 como fundamento de la fe cristiana.

Reconoció que con el paso del tiempo el sentido espiritual de la Navidad se ha visto opacado por el consumismo y las tradiciones comerciales; sin embargo, resaltó que en comunidades como Manuel Doblado aún se conserva un fuerte espíritu religioso y familiar, donde el adviento se vive con oración, el rezo del rosario y la preparación espiritual rumbo al nacimiento de Jesús.

En este contexto, el Padre Jorge subrayó que uno de los mensajes centrales de la Navidad es el perdón, al que calificó como un camino indispensable para alcanzar la paz y el amor. Indicó que durante el adviento ha invitado a los fieles a asumir un “propósito de adviento”, similar a los compromisos de la cuaresma, enfocado en sanar rencores, resentimientos y heridas personales.

“Cargamos con mucho rencor y no sabemos qué hacer con él. El primer paso es orar todos los días por la persona que nos ofendió. Así se empieza un camino de reconciliación”, expresó. Advirtió que, de no hacerlo, muchas personas pueden llegar a vivir la noche de Navidad con amargura, tristeza u odio, en lugar de paz.

El sacerdote explicó que la reconciliación tiene tres dimensiones: con uno mismo, con Dios y con el prójimo, siendo quizá la más difícil el perdonarse a uno mismo. Añadió que el sacramento de la confesión es una herramienta clave para este proceso, y afirmó que durante estas fechas percibe en la gente un mayor deseo de perdonar.

Asimismo, relacionó la falta de perdón con problemáticas sociales como la violencia, la intolerancia y la incapacidad de manejar la ira, señalando que muchas de estas conductas son reflejo de heridas internas no atendidas. “Estamos mal por dentro y lo reflejamos hacia afuera”, dijo, citando a Jesús al afirmar que “la boca habla de lo que está lleno el corazón”.

Finalmente, el Padre Jorge hizo un llamado a iniciar el cambio desde lo personal, recordando una frase de la Madre Teresa de Calcuta: “Si quiero cambiar algo, me cambiaría a mí misma”. Enfatizó que el perdón no depende del otro, sino que es un acto liberador para quien lo otorga.

“Que esta Navidad sea verdaderamente una noche de perdón, de paz y de amor”, concluyó, invitando a las familias a vivir estas fechas con un corazón reconciliado y abierto a la esperanza.