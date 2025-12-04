“No a violencia política de género”

Irapuato, Guanajuato.- La diputada Ruth Noemí Tizcareño, integrante de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, se pronunció firmemente en contra de la violencia política de género y, en particular, de expresiones emitidas por actores políticos varones que buscan deslegitimar las decisiones de las mujeres en espacios de poder, calificándolas como acciones tomadas “con las vísceras” y no con raciocinio.

Durante una visita a Irapuato, donde encabezó una jornada de capacitación dirigida a mujeres sobre los distintos tipos de violencia política, la legisladora subrayó la importancia de identificar y denunciar cualquier forma de agresión. “La mayoría de las mujeres no saben todos los tipos de violencia que puede haber en su contra, muchas veces no saben que están siendo violentadas”, advirtió.

Tizcareño defendió la necesidad de fortalecer el marco legal y la asistencia para las mujeres que deciden participar en la vida pública. Adelantó que su bancada propone la creación de una defensoría gratuita que acompañe a las mujeres candidatas y funcionarias en procesos electorales y en el ejercicio de sus cargos.

Respecto a expresiones recientes en las que se justificó que no constituyen violencia política comentarios que aseguran que una mujer “toma decisiones con la víscera”, la diputada fue clara: ese tipo de frases sí pueden constituir una agresión simbólica que busca minimizar la capacidad intelectual de las mujeres. Recordó que incluso ella ha sido objeto de calificativos similares.

“En algún momento un amigo periodista hizo un comentario así. Yo sentía que estaba diciendo que no tenía cerebro y que actuaba con las vísceras”, relató. “Creo que sí deben tomarse en cuenta algunas expresiones, sobre todo cuando vienen de hombres”.

Aunque resaltó que en su experiencia dentro del Congreso no ha sido víctima de violencia política “mis compañeros diputados son muy respetuosos”, reconoció que la problemática es amplia y no se limita a los hombres: “Ahora vemos que la violencia política también viene de parte de las mujeres”.

La legisladora también destacó que en Guanajuato y en México aún prevalece un entorno complejo para la participación femenina, recordando que la elección pasada inició marcada por el asesinato de una candidata en Celaya. “Hay mucho que legislar para que la participación de la mujer sea libre y segura”, enfatizó.

Tizcareño coincidió con mujeres que ocupan cargos públicos y que afirman que sus decisiones son más cuestionadas que las de sus homólogos varones:

“A la mujer se le castiga más por un error; al hombre casi no se toma en cuenta. Por eso insisto: hay que capacitarnos”.

La diputada reiteró que su prioridad es impulsar que más mujeres accedan a candidaturas, cargos y espacios de decisión sin miedo, sin estigmas y sin ser reducidas por discursos que buscan desvalidarlas. “Las mujeres deben sentirse tranquilas y libres de tomar decisiones”, concluyó.