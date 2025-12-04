Morena otorga ‘beneficio de la duda’ a nuevo presidente de comisión de víctimas

Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso del Estado tomó protesta a Francisco Javier Juárez León como presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Ostentará dicho cargo por el término de cinco años, contados a partir de su protesta.

Compitió en terna con Lucía Berenice Acosta Gómez y Efraín Alcalá Chávez, propuesta por la Gobernadora del Estado de Guanajuato y analizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, quienes llevaron a cabo las entrevistas a los aspirantes.

El dictamen de cumplimiento de requisitos de los aspirantes a ocupar el citado cargo fue sometido a votación durante la Sesión Ordinaria de este jueves 27 de noviembre, donde Francisco Javier Juárez León recibió 35 votos.

El aprobado contó con el respaldo por unanimidad tanto en comisión como en el pleno y ante él rindió protesta.

Morena lo encara

Al pasar a saludar a integrantes de los grupos parlamentarios, cuando Francisco Javier Juárez León pasó con la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sus integrantes le reclamaron un repost donde se calificaba a simpatizantes guindas como “paleros”:

“No somos acarreados; votamos por ti porque lo pidieron las madres buscadoras”, le advirtieron.

Juárez evitó confrontar y dijo que revisará la publicación. Aseguró compromiso con los colectivos y señaló que la CEAV operará en 2026 con un presupuesto de 100 millones y 137 asesores que atienden hasta 13 mil servicios al mes.