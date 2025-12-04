Iniciativa: pretenden un aumento del 4 por ciento en montos de obra pública

Guanajuato, Guanajuato.- La Junta de Gobierno y Coordinación Política presentó la iniciativa mediante la cual se establecen los montos máximos o rangos de adjudicación para la contratación de la obra pública municipal, en sus modalidades de adjudicación directa y licitación simplificada para el ejercicio fiscal 2026.

En el documento se señala que, para el citado ejercicio fiscal, y con base en el incremento inflacionario anual estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los Criterios Generales de Política Económica 2026, se considera conveniente aplicar un incremento del 4% sobre los montos vigentes en el ejercicio fiscal 2025.

Además, se establece que para estimular la eficiencia en la ejecución de la obra pública municipal los municipios están divididos en tres grupos, a efecto de diferenciar los rangos de montos máximos de obra en los criterios de asignación directa y licitación simplificada, los cuales deben estar en función de su capacidad institucional, quedando de la siguiente manera:

Grupos de Municipios Montos Máximos de obra Adjudicación directa Licitación simplificada Grupo A: Municipios que cuenten con una población de hasta 25 mil habitantes De $0.00 hasta $1’240,500.29 De $1’240,500.30 hasta $2’067,500.48 Grupo B: Municipios que cuenten con una población superior a 25 mil y hasta 100 mil habitantes De $0.00 hasta $2’067,500.48 De $2’067,500.49 hasta $3’445,834.13 Grupo C: Municipios que cuenten con una población superior a los 100 mil habitantes De $0.00 hasta $3’445,834.13 De $3’445,834.14 hasta $6’202,501.43

Conforme a los datos publicados por el Consejo Nacional de Población del año 2023, los municipios del estado de Guanajuato que integran los grupos son los siguientes:

Grupo A Municipio Habitantes Atarjea 5, 664 Coroneo 13, 326 Huanímaro 23, 167 Pueblo Nuevo 13, 027 Santa Catarina 5,715 Santiago Maravatío 7, 612 Tarandacuao 13, 407 Tierra Blanca 20, 721 Victoria 21, 991 Xichú 12, 571 Grupo B Municipio Habitantes Abasolo 97, 819 Apaseo el Alto 73,753 Comonfort 89, 022 Cuerámaro 30, 681 Doctor Mora 26, 069 Jaral del Progreso 42, 360 Jerécuaro 52, 036 Manuel Doblado 41, 530 Moroleón 55, 888 Ocampo 25, 285 Purísima del Rincón 88, 929 Romita 63, 856 San Diego de la Unión 42, 512 San José de Iturbide 85, 840 Santa Cruz de Juventino Rosas 90, 671 Tarimoro 37, 292 Uriangato 68, 991 Villagrán 64, 384 Yuriria 75, 821 Grupo C Municipio Habitantes Acámbaro 122, 041 Apaseo el Grande 101, 894 Celaya 543, 570 Cortazar 103, 758 Dolores Hidalgo, C.I.N. 162, 332 Guanajuato 203, 231 Irapuato 626, 557 León 1, 720, 754 Pénjamo 163, 141 Salamanca 300, 994 Salvatierra 109 845 San Felipe San Francisco del Rincón San Luis de la Paz San Miguel de Allende Silao de la Victoria Valle de Santiago 120, 960 128, 206 130, 163 187, 850 206, 541 157, 000

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.