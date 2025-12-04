Iniciativa: pretenden un aumento del 4 por ciento en montos de obra pública

El tope mayor es de 6.2 millones de pesos para los municipios que cuenten con más de 100 mil habitantes

Velio Ortega4 diciembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.-  La Junta de Gobierno y Coordinación Política presentó la iniciativa mediante la cual se establecen los montos máximos o rangos de adjudicación para la contratación de la obra pública municipal, en sus modalidades de adjudicación directa y licitación simplificada para el ejercicio fiscal 2026.

En el documento se señala que, para el citado ejercicio fiscal, y con base en el incremento inflacionario anual estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los Criterios Generales de Política Económica 2026, se considera conveniente aplicar un incremento del 4% sobre los montos vigentes en el ejercicio fiscal 2025.

Además, se establece que para estimular la eficiencia en la ejecución de la obra pública municipal los municipios están divididos en tres grupos, a efecto de diferenciar los rangos de montos máximos de obra en los criterios de asignación directa y licitación simplificada, los cuales deben estar en función de su capacidad institucional, quedando de la siguiente manera:

 

Grupos de Municipios

 Montos Máximos de obra
Adjudicación directa Licitación simplificada
Grupo A:

Municipios que cuenten con una población de hasta 25 mil habitantes

 De $0.00 hasta $1’240,500.29 De $1’240,500.30

hasta $2’067,500.48
Grupo B:

Municipios que cuenten con una población superior a 25 mil y hasta 100 mil habitantes

 De $0.00 hasta $2’067,500.48

 

 De $2’067,500.49

hasta $3’445,834.13
Grupo C:

Municipios que cuenten con una población superior a los 100 mil habitantes

 De $0.00 hasta $3’445,834.13 De $3’445,834.14

hasta $6’202,501.43

 

Conforme a los datos publicados por el Consejo Nacional de Población del año 2023, los municipios del estado de Guanajuato que integran los grupos son los siguientes:

 

 

Grupo A

Municipio Habitantes
Atarjea  5, 664
Coroneo  13, 326
Huanímaro  23, 167
Pueblo Nuevo  13, 027
Santa Catarina  5,715
Santiago Maravatío  7, 612
Tarandacuao  13, 407
Tierra Blanca  20, 721
Victoria  21, 991
Xichú  12, 571
Grupo B

Municipio Habitantes
Abasolo  97, 819
Apaseo el Alto  73,753
Comonfort  89, 022
Cuerámaro  30, 681
Doctor Mora  26, 069
Jaral del Progreso  42, 360
Jerécuaro  52, 036
Manuel Doblado  41, 530
Moroleón  55, 888
Ocampo  25, 285
Purísima del Rincón  88, 929
Romita  63, 856
San Diego de la Unión  42, 512
San José de Iturbide  85, 840
Santa Cruz de Juventino Rosas  90, 671
Tarimoro  37, 292
Uriangato  68, 991
Villagrán  64, 384
   Yuriria 75, 821
   
Grupo C

Municipio Habitantes
Acámbaro 122, 041
Apaseo el Grande 101, 894
Celaya 543, 570
Cortazar  103, 758
Dolores Hidalgo, C.I.N. 162, 332
Guanajuato 203, 231
Irapuato 626, 557
León 1, 720, 754
Pénjamo 163, 141
Salamanca 300, 994
Salvatierra  109 845
San Felipe

San Francisco del Rincón

San Luis de la Paz

San Miguel de Allende

Silao de la Victoria

Valle de Santiago

 120, 960

128, 206

130, 163

187, 850

206, 541

157, 000

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.

