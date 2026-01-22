Recuperan tractocamión robado con autopartes valuadas en 500 mil pesos en la Silao–San Felipe

San Felipe, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Policía Estatal de Caminos (PEC), recuperó un tractocamión con reporte de robo que transportaba autopartes cuyo valor aproximado es de 500 mil pesos.

Estas acciones forman parte de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), con la presencia operativa permanente de esta división policial.

La localización se registró durante labores de vigilancia sobre la carretera Silao-San Felipe; ahí el personal operativo detectó el vehículo estacionado de manera irregular parcialmente sobre el acotamiento y la cinta de rodamiento, lo que representaba un riesgo para la seguridad vial.

Los oficiales realizaron la verificación con el Sistema Estatal C5i y confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo en el estado de Puebla. Al inspeccionar la carga, se constató que la caja seca transportaba 20 contenedores con autopartes diversas.

El vehículo y la carga asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en la ciudad de Guanajuato, para el seguimiento legal.

La Secretaría de Seguridad y Paz hace un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho delictivo. Tu denuncia al 089 es anónima y segura.