Niega Saúl Navarro haber cazado animales

Guanajuato, Guanajuato.- El presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Saúl Navarro Smith, rechazó haber participado en la cacería de un venado, como lo muestra una foto divulgada por organizaciones animalistas para reclamar que por realizar una actividad violenta, debe dejar su cargo.

El hijo del expresidente municipal Alejandro Navarro y la actual alcaldesa, Samantha Smith, aclaró en un mensaje en sus espacios digitales que no practica actividades de cacería ni utiliza armas y no ha participado en el abatimiento de ningún animal.

Señala que “las imágenes corresponden a un momento posterior a una actividad realizada por terceros, en un espacio autorizado y bajo regulación ambiental” y añade que “mi relación con los animales está basada en el respeto y el cuidado, valores que he demostrado en distintas acciones comunitarias”.

Dijo rechazar “las interpretaciones que buscan construir narrativas falsas sobre mi integridad o mis valores personales” y asevera que se trata de una situación “ocurrida en un ámbito estrictamente privado, no tiene relación alguna con mi labor como titular del DIF Municipal”. Afirma que su compromiso “es el bienestar de niñas, niños y adolescentes; el acompañamiento a sus familias; y la atención a personas adultas mayores y en situación de vulnerabilidad o discapacidad” y que seguirá en ese cargo -que es honorario”.

Su madre, Samantha Smith, quien había manifestado que no iba a expresar un posicionamiento al respecto, esta tarde subió un video a redes digitales para remitirse a la respuesta de Saúl y recalcar que lo mantendrá en el cargo.