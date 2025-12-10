Encuentran en Romita el cuerpo el coordinador del PT desaparecido en Michoacán

Romita, Guanajuato. El coordinador del PT desaparecido en Michoacán, Agustín Solorio Martínez fue localizado sin vida en el municipio de Romita, Guanajuato, luego de permanecer tres días desaparecido.

El ex diputado local y actual coordinador político del Partido del Trabajo (PT) en el Distrito 02, con sede en el municipio de Apatzingán, fue visto por última ocasión el pasado 5 de diciembre en la ciudad de Morelia.

El cuerpo de Agustín Solorio Martínez de 47 años de edad, fue encontrado en la carretera municipal La Angostura–San Antonio Cerro Prieto, en la comunidad El Paraíso, dentro de un vehículo BMW azul presuntamente abandonado.

Los primeros respondientes confirmaron que el cuerpo presentaba huellas de violencia, aunque no se dieron mayores sobre que tipo y cuál podría ser la causa de muerte, así como conocer siu el vehículo en el que había sido encontrado, era de su propiedad.

En Apatzingán, la diputada local de la alianza Morena-PT Sandra Olimpia Garibay Esquivel, exigió a las autoridades revisar la estrategia de seguridad en Michoacán.

“En estos momentos nos acaban de informar que se encontró el cuerpo sin vida del delegado del PT en Apatzingán, Agustín Solorio, y pues una terrible noticia, pero sobre todo es terrible lo que estamos viviendo en la región e Tierra Caliente, yo creo que es urgente que se revise y se refuerce la estrategia de seguridad”, dijo la diputada en el Congreso, en Morelia.