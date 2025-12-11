Diputados y Senadores con un super aguinaldo y aumento

México.- Los diputados en el Congreso de la Unión recibirán casi 150 mil pesos de aguinaldo y tendrán un aumento del 13 por ciento en su salario. Al igual, cada uno de los 128 senadores recibirá 253 mil pesos de aguinaldo libre de impuestos; los diputados NO pagan ISR sobre su aguinaldo.

Aunque en México se aprobó un aumento en el sueldo mínimo, el sector empresarial no tuvo reducciones en impuestos y tampoco incentivos, al parecer solamente el gremio político.

Hay que señalar que en diciembre cada diputado recibirá en total 304 mil 48 pesos por concepto de dieta mensual, que son 82 mil 52 pesos; aguinaldo de 147 mil 438 pesos; asistencia legislativa cuyo monto es de 45 mil 786 pesos; y atención ciudadana por 28 mil 772 mil pesos antes del 15 de diciembre.

También cabe destacar que los diputados NO pagarán ISR sobre su aguinaldo, por lo que son 64 mil 587 pesos adicionales por diputado que también salen del erario. Los diputados presentaron la reforma de 40 horas y el aumento del 13 por ciento al salario mínimo con discursos de “justicia social” y “mejora del poder adquisitivo”, pero ellos ganan en un solo mes más de lo que un trabajador de salario mínimo gana en todo un año.