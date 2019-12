Niega libertad a 20 jóvenes cueramarenenses

Cuerámaro, Guanajuato.- Luego de la detención de los 20 cueramarenses que fueron vinculados a proceso por terrorismo e incendio, el abogado Alejandro Rivera Cuevas acusó a la alcaldesa Ana Rosa Bueno Macías de negarles el perdón a los inculpados.

Los hechos de terrorismo y daños de incendio fueron ocasionados por una manifestación violenta que se vivió en el municipio de Cuerámaro el pasado 27 de noviembre donde pedían justicia por la muerte de las cuatro jovencitas que fueron atropelladas por un joven menor de edad que circulaba en su camioneta en estado de ebriedad y de quien hasta el momento no sr ha dado con su ubicación.

Rivera Cuevas, abogado de los 20 jóvenes dijo haber hecho presencia en la sesión de Ayuntamiento el pasado 19 de diciembre para solicitarle a la presidenta Ana Rosa Bueno les otorgará el perdón a los 20 jóvenes quienes ya fueron vinculados a proceso.

Sin embargo el defensor de los 20 jóvenes señaló que algunos de estos jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria, desde luego argumentando que no se encuentra defendiendo a terroristas; que algunas de estas personas nada tuvieron que ver con la manifestación.

Dijo que las personas han sido desestimadas las pruebas aportadas por la defensa para comprobar la inocencia de varios de los detenidos, se dice que es injusta la situación de un joven cuaremarense que fue detenido tras salir de trabajar de una ladrillera y quien horas más tarde fue detenido por uno de los elementos de policía mientras el joven regresaba de sus labores de trabajo.

Así como este caso, existen otros que están en revisión, tal es el caso de un obrero que se encontraba en su trabajo y la policía reportó su detención.

Por tal motivo es que el abogado Alejandro Rivera Cuevas ante las inconsistencias que fueron omitidas en la parte inicial del juicio que derivó en la vinculación a proceso, es por lo que el licenciado pidió a la alcaldesa que les otorgará el perdón.

Dijo que la presidenta Bueno Macías se negó, argumentando que no podía dar el perdón por no saber quiénes sí habían formado parte de los destrozos y quiénes no. Fue así como la alcaldesa ante la sesión y ante representantes del Partido Acción Nacional la alcaldesa se había comprometido a asesorarse sobre este tema y darles una respuesta el lunes pasado, lo cual ha incumplido.

Aseguró que se tiene un plazo de cinco semanas para aportar las pruebas necesarias que demuestren la inocencia de algunos de los detenidos; ya que ellos están dispuestos a reparar los daños, incluso aunque no hayan participado en la manifestación, esto con la finalidad de recuperar su libertad.

Tras los hechos ocurridos el pasado 24 de noviembre en el bulevar que conduce a la comunidad El Platanar, donde fueron atropelladas cuatro jovencitas que circulaban a bordo de una motocicleta quienes correspondían al nombre de Rosa, Michel, Inahí y Teresa, quienes fueron atropelladas por un joven menor de edad quien conducía en estado de ebriedad una camioneta marca Ford Explorer color rojo.