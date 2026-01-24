Néstor iba de Irapuato rumbo a Guadalajara pero nunca llegó

Se busca a Néstor Gerardo Rodríguez Ramírez, desapareció el 16 de enero cuando iba a tomar el autobús a Guadalajara, llevaba una chihuahua blanca con manchas cafés

Redacción Notus24 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- El 16 de enero fue la última vez que vieron a Néstor Gerardo Rodríguez Ramírez, un hombre de 45 años que vivía en Irapuato y planeaba volver a su tierra natal en Guadalajara con su mascota; una chihuahua blanca con manchas cafés. Sin embargo, nunca llegó a su destino y su familia solicita el apoyo de la ciudadanía para localizarlo.

De acuerdo con su hija, además de su perrita, iba acompañado por una persona de la cual se desconoce su información al momento de tomar el autobús el viernes 16 por la tarde. Desde entonces se perdió toda comunicación con él.

Néstor Gerardo mida 1.65 metros y tiene ojos color café. Pese a no contar con datos sobre su vestimenta, se destacan tatuajes en las piernas y el brazo, descritos por su familia como una especie de mujeres egipcias.

Esperando encontrarlo sano y salvo y a más de una semana de su desaparición, se pide el apoyo en su búsqueda.

