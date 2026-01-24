Irapuato se ubica entre los cinco municipios con mayor percepción de inseguridad, revela INEGI

Irapuato, Guanajuato.- El municipio de Irapuato se posicionó en el quinto lugar a nivel nacional entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El estudio, que mide la percepción ciudadana sobre la seguridad pública en distintas ciudades del país, indica que una alta proporción de habitantes considera inseguro vivir en la ciudad, colocándola dentro del grupo con los indicadores más preocupantes a nivel nacional.

La ENSU se basa en la opinión de personas mayores de 18 años y evalúa factores como la incidencia delictiva, la violencia, la confianza en las corporaciones de seguridad y la sensación de riesgo en espacios públicos como calles, transporte, parques y zonas comerciales.

Este resultado se presenta en un contexto marcado por hechos de violencia de alto impacto, ataques armados y delitos patrimoniales, situaciones que han influido directamente en la percepción social y en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Especialistas señalan que la percepción de inseguridad impacta no solo en la tranquilidad de las familias, sino también en la dinámica económica, la inversión y el uso de espacios públicos, al modificar hábitos como horarios de salida y movilidad.

El dato vuelve a colocar a Irapuato en el centro del debate sobre la efectividad de las estrategias de seguridad pública, aunque recordemos que ya se cambió al secretario de Seguridad y los resultados no han sido los esperados.