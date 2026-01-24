“Impostor” el halcón te espera en el zoológico Irapuato

A través de las aves rapaces como el halcón Cara Cara, podrás conocer más sobre la fauna originaria de Argentina y Sudamérica

Redacción Notus24 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Ha iniciado el 2026 y con ello, sigue la diversión en el parque Zoológico de Irapuato. Y las aves rapaces son una opción de conocer más de los animales y la fauna.

“Impostor” es un espécimen de halcón Cara Cara, que tiene presencia en el continente americano, desde Sudamérica hasta el centro de México; puede llegar a pesar hasta cerca de kilo y medio. Y contrario a otras aves rapaces como las águilas, no tiene plumas cerca del pico, debido a que tiene hábitos carroñeros.

“Me encuentro con ‘Impostor’, que es uno de nuestros ejemplares de halcón CaraCara. Como podemos apreciar, su cara es diferente a comparación de las Águilas o las aguilillas, eso lo marca el tipo de alimentación, no presenta plumas en esta zona. ¿Eso por qué? porque ellos son carroñeros, se alimentan de presas ya en descomposición que previamente otro animal ya cazó; también pueden comer desde pequeños mamíferos, reptiles hasta huevos de otras especies”, señaló la doctora Gaby Moreno, del ZooIra.

Explicó que en el tema reproductivo,  la incubación de los huevos de los halcones Cara Cara es de cerca de 30 días, con 3 a 5  huevos por vez.

“Su temporada de reproducción es de enero a agosto; ellos son originarios de Argentina y Sudamérica, pero los podemos encontrar en las partes central y sur de México y lo puedes encontrar aquí en el parque zoológico de Irapuato. Recuerda que estamos abiertos de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, te esperamos”, señaló la doctora Gaby Moreno, del ZooIra.

