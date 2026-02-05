“Manita de gato” a Secundaria General “Francisco Venegas” en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- El presidente municipal de Cuerámaro, Humberto Hernández, conocido como “Profe Beto”, sostuvo un encuentro de trabajo con el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Luis Ignacio Sánchez, en el que se anunciaron importantes acuerdos para fortalecer el acceso y la calidad educativa en el municipio.

Durante la reunión, el titular de la Secretaría de Educación informó que se acordó la apertura de un nuevo Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) y un Bachillerato Integral, los cuales iniciarán operaciones el próximo 1 de septiembre, ampliando así la oferta educativa para niñas, niños y jóvenes de la región.

Asimismo, ambas autoridades se comprometieron a rehabilitar la escuela Secundaria General “Francisco Venegas”, obra cuyo costo será asumido en partes iguales entre el Gobierno del Estado y el municipio, como muestra de la coordinación interinstitucional en favor de la educación.

Luis Ignacio Sánchez destacó que estos acuerdos se alinean con la visión de la gobernadora Libia Dennise, quien ha instruido a trabajar de manera cercana con los municipios para fortalecer el servicio educativo y garantizar mejores condiciones para las familias guanajuatenses.

Por su parte, el alcalde Humberto Hernández reconoció la disposición y el respaldo del Gobierno del Estado, subrayando que estas acciones representan un paso firme para mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y elevar la calidad educativa en Cuerámaro.