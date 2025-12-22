Por Jazmín Padilla.

En México, la celebración de la navidad representa una mezcla de historia, cultura y sabor; cuyas fiestas se extienden desde los primeros días de diciembre hasta los primeros días de enero.

Aunque la Navidad es un festejo reconocido y celebrado en muchas partes del mundo, en México se distingue por los toques culturales que su gente aporta, y los cuales se han conservado a través de las generaciones. Uno de los principales símbolos en la Navidad mexicana es el nacimiento. Las nochebuenas, el heno, el musgo o colcha, las bromelias y los cactus son algunos elementos que decoran y otorgan un toque especial a los escenarios de los nacimientos mexicanos.

La nochebuena, una planta nativa de México, reconocida como emblema navideño mundial, tiñe los nacimientos con su amplia variedad de colores. Es uno de los pocos elementos que combina rituales indígenas con tradiciones actuales. Desafortunadamente, aunque la Nochebuena es originaria de México, la mayoría de las patentes de cultivares pertenecen a empresas extranjeras.

El heno, tambien conocido como paxtle, es una planta que crece sobre ramas de los árboles con un color grisáceo y una apariencia colgante. Ecológicamente, tienen una función relevante, ya que estas enormes cortinas de heno tapizan algunas zonas templadas aumentando la humedad relativa de los bosques; además, son materia prima para la construcción de nidos de aves.

Los musgos, son pequeñas plantas que crecen sobre estructuras leñosas principalmente de forma rastrera. En México se estima que existen cerca de mil especies de musgos, de las cuales aproximadamente el 11% son endémicas de nuestro país, esto significa que no es posible ubicarlas fuera de nuestras fronteras, ya que las condiciones en que se desarrollan son tan específicas que su adaptación de limita al sitio donde crecen. En general, los musgos contribuyen a disminuir la erosión del suelo, la contaminación ambiental, y favorecen la germinación de las plantas, así como la infiltración del agua. Debido a que su tasa de crecimiento se mide en milímetros o centímetros por año, la cosecha de los musgos se considera una práctica indeseable en cualquier época del año.

En general, se exhorta a la sociedad a ser consientes sobre el uso del musgo y heno en los nacimientos, y reemplazarlos por elementos sustentables como paja, aserrín, y otras plantas que posteriormente se puedan conservar en casa.

Las bromelias, con un aspecto emplumado, conocidos como gallitos, son otro elemento característico del nacimiento. Estas plantas, generalmente epífitas, se adhieren a cortezas de árboles creando una simbiosis con el mismo.

Pequeños cactus usualmente adornados con colores fosforescentes se distribuyen a lo largo de los paisajes Navideños. Este tipo de plantas se distinguen por sus bajos requerimientos de agua y su alta tolerancia al sol directo y altas temperaturas.

Cada hogar otorga un toque especial a su nacimiento. Es una actividad que involucra a grandes y chicos para fomentar la convivencia y las tradiciones.