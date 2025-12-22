Hieren a policía de Pénjamo durante atención de reporte

Pénjamo, Guanajuato.- Policías municipales de Pénjamo atendieron un reporte sobre una persona agresiva dentro de un domicilio en la calle Rojo Gómez de la colonia Juárez. Según un comunicado oficial, el hombre agredió a uno de los elementos de seguridad con un objeto punzocortante. Al parecer, el policía se encuentra fuera de peligro luego de recibir atención médica.

“Hace unos momentos, al atender un reporte de auxilio, un oficial de la Policía Municipal resultó herido por arma blanca al intervenir decididamente para proteger la integridad de una familia. No dudó en poner su seguridad en riesgo para evitar que alguien más saliera lastimado”, mencionó la alcaldesa Yozajamby Molina, agradeciendo la labor del oficial.

Además de expresar que estará al pendiente de su recuperación, la mandataria destacó que la profesión requiere vocación de servicio “inmensa”. Por su parte, el atacante fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidad.