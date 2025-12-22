Comienzan heladas ligeras en el norte de Guanajuato

Guanajuato.- En el norte de Guanajuato ya se registraron heladas ligeras este domingo. Estos días, el pronóstico general del estado ha oscilado entre temperaturas frías y muy frías, sin embargo, ya comenzaron las primeras heladas en las localidades de San Agustín en Victoria, Puerto del Ocote y Puerto de Tablas en Xichú.

Protección Civil alertó que se debe tomar precauciones sobre todo con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, que son los grupos más vulnerables. Además, es necesaria la protección de cultivos y animales en la temporada.

Según Conagua, el frente frío número 23, presente el pasado fin de semana, provocó temperaturas de 0 a 5 grado, y de acuerdo con las recomendaciones de seguridad, es necesario estar alertas pues se prevén descensos de temperatura, al menos hasta el 24 de diciembre. Asimismo, las páginas oficiales se mantendrán como fuente prioritaria de información.