Músicos que dejan huella: talentos guanajuatenses fallecidos en 2025

Guanajuato.- Este año la comunidad musical guanajuatense perdió talentos importantes de bandas locales, siendo el más reciente Juan Luis Martínez alias el ‘Bosho’ vocalista de Grupo Dorado de Abasolo. Integrantes de Banda La Constructiva, Xtenso del Norte entre otras agrupaciones también dejaron huella en el medio dejando el plano terrenal.

En los primeros días de enero, el músico y compositor Fernando Jiménez Nieves, conocido como ‘El Colorín’ de la Banda Real fue privado de la vida en Salvatierra. Originario de Querétaro, ‘El Colorín’ se ganó un espacio en el corazón de sus admiradores y compañeros. El grupo Montes de Durango lamentó su fallecimiento y recordó que el talento de Fernando estuvo presente en la creación de sus dos últimos álbumes.

Isaac Luna, vocalista de Banda La Constructiva, fue víctima de un ataque armado dentro de su vivienda en Irapuato el 31 de mayo. El regional mexicano expresó: “ahora cantarás desde el cielo como lo hiciste aquí en la Tierra… Te vamos a extrañar machín.”

El grupo Xtenso del Norte sufrió dos pérdidas en el año. La primera fue en marzo, con Diego ‘Sax’ Armando, a cargo del saxofón y miembro muy querido para la banda. Su hermano y vocalista Fran Santibáñez fue atropellado en la carretera Salamanca Irapuato en septiembre, su ausencia significó otro golpe para Xtenso del Norte. Sus compañeros no pierden la oportunidad de recordarlos en sus presentaciones y en días especiales.

Paco, integrante de la banda San Cristóbal y originario de rancho nuevo de la Cruz perdió la vida siendo víctima colateral de una balacera en Irapuato ocurrida en junio. El joven cantaba y animaba en los eventos musicales, pese a que apenas iba iniciando en su carrera su pasión por la música marcó su partida.

Juan Luis Martínez alias ‘El Bosho’, destacado por su carisma y energía dentro y fuera del escenario en Grupo Dorado de Abasolo, fue privado de la vida mientras se encontraba en una discusión por un percance vial a finales de octubre. Su muerte significó un vacío tanto en los abasolenses como en el bajío, ya que fue muy querido en el gremio musical y como persona.