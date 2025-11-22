Riesgo en carretera Celaya-Dolores Hidalgo; Pipa de combustible varada y con fuga

Celaya, Guanajuato.- Integrantes de la Policía Estatal de Caminos, adscrita a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), aseguraron un remolque tipo pipa con 45 mil litros de hidrocarburo, en aparente abandono y con una fuga en la escotilla lateral derecha.

Como parte de la estrategia estatal de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), los oficiales realizaban labores de patrullaje y vigilancia sobre la carretera Celaya–Dolores Hidalgo, donde observaron el remolque tipo pipa color azul, con placas del Servicio Público Federal, estacionado sin tripulación ni señales de resguardo.

En el lugar, testigos informaron que la unidad tenía aproximadamente una semana en ese sitio sin que nadie se presentara a reclamar su propiedad. También señalaron que la pipa presentaba una fuga visible en la escotilla lateral derecha, lo que representaba un riesgo para quienes transitaban por la zona y para la estación de servicio cercana.

En la inspección preventiva, los oficiales detectaron un fuerte olor a hidrocarburo, así como la ausencia de sellos de seguridad. La escotilla superior se encontraba totalmente abierta, observándose un líquido azul transparente con olor característico a hidrocarburo. El contenedor estaba abastecido al 100 % de su capacidad.

Los oficiales consultaron el estatus de la unidad con el Sistema estatal C5i y se confirmó que no contaba con reporte de robo. Ante la fuga activa, el riesgo para la población y la ausencia de documentación que acreditara la posesión o la procedencia legal del combustible, los integrantes de la PEC procedieron al aseguramiento.

La unidad fue trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Celaya, para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica del hidrocarburo.