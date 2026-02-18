Municipio de Abasolo rehabilitó drenaje colapsado en Florida de González

Abasolo, Guanajuato.- Después de 37 años, por fin llegó una obra pública a la comunidad de Florida de González, el gobierno municipal rehabilitó el drenaje de esta comunidad.

El drenaje de esta comunidad ya estaba colapsado en su totalidad, por lo que fue necesario volver a construir una nueva red. Habitantes de la comunidad indicaron que, en tiempo de lluvia, el drenaje se regresaba a las casas y salía por las coladeras, situación que se agravó dado que la fosa séptica comunal también estaba colapsada, por lo que fue necesario volver a construir una nueva fosa de 196 metros cúbicos.

La obra constó de casi 1 mil 600 tramos de tubería, 46 pozos de visita y 86 registros, además de la fosa séptica; 4 millones 298 mil pesos fue el costo de la inversión de esta obra señalaron autoridades de obras públicas del municipio.

Por su parte, el presidente Job Gallardo señaló que poco a poco ha realizado obra pública en las comunidades que tienen rezagos históricos, tal es el caso de Florida de González, que después de 37 años se realiza una obra en favor de la comunidad