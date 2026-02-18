Delfines de Abasolo remonta y gana en casa

Abasolo, Guanajuato.- Con carácter, orden y una notable mejoría en su funcionamiento colectivo, los Delfines de Abasolo lograron su primer triunfo como locales en la segunda vuelta tras imponerse 2-1 a BFC Bucaneros de Zitácuaro, en un encuentro que dejó buenas sensaciones para la afición.

El partido no comenzó sencillo para el conjunto abasolense. Apenas al minuto 6, la visita sorprendió con un gol tempranero que puso cuesta arriba el marcador para los Delfines. Sin embargo, lejos de desordenarse, el equipo mostró mayor madurez táctica, mejor acomodo en todas sus líneas y una actitud combativa que poco a poco inclinó el trámite a su favor.

La reacción llegó al minuto 21, cuando Gael Mata apareció para igualar los cartones y devolverle la confianza al equipo. El empate fue reflejo de un conjunto más equilibrado, con mayor posesión de balón y mejor coordinación entre defensa y medio campo.

En la segunda mitad, Delfines mantuvo el orden, mostró más entrega en cada disputa y evidenció una actitud distinta a la de encuentros anteriores. La insistencia rindió frutos al minuto 85, cuando el delantero Brian Contreras selló la remontada con el tanto de la victoria, desatando la celebración en casa.

Más allá del resultado, el triunfo deja claro el mejoramiento en el funcionamiento del equipo: se vio más compacto, solidario en la marca y con mayor determinación al frente. Esta versión renovada ilusiona a la afición y promete una segunda vuelta competitiva para los Delfines de Abasolo, que parecen haber encontrado el rumbo en el momento justo.