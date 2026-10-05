Muere investigadora de peste en Rusia y ponen en cuarentena a 4 hospitales

Rusia.- Tras la muerte de una laboratorista de 28 años que investigaba la peste en Siberia, al menos 4 hospitales de Rusia fueron declarados en cuarentena. La mujer perdió la vida al parecer de peste neumónica y cerca de 200 personas fueron puestas bajo observación por tres semanas.

Daria Shipilova ingresó a un hospital de la localidad de Shelejov con aparentes síntomas de neumonía y 2 días después se confirmó su deceso. De acuerdo con información publicada por canales de Telegram vinculados a las fuerzas de seguridad rusas, el fallecimiento estaría ligado a la peste neumónica, enfermedad provocada por la bacteria Yersinia pestis y transmitida a través de roedores y pulgas.

Los hospitales dejaron de ingresar pacientes, así como darlos de alta, aunque se aseguró que ninguna de las personas manifestó síntomas. Las autoridades impusieron uso obligatorio de mascarillas en los complejos industriales, mientras se realizan acciones para el control y prevención de la enfermedad.