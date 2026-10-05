Detienen a dos “endiablados” en el marco de la fiesta cervantina de la capital

Guanajuato, Guanajuato.- La policía municipal encerró a dos hombres este fin de semana en barandilla. La razón: repartían golpes y mentadas porque estaban poseídos por el demonio.

No vistieron armadura oxidada y abollada, sino ropajes raídos; tampoco enloquecieron por leer libros: se endiablaron con la ingesta de sustancias ajenas a sus cuerpos.

Fueron dos hechos diferentes, pero en ambos casos, a la valiente corporación policiaca dijeron a ser soldados del infierno.

El primero fue reportado por provocar daños a un local en Las Teresas. Hubo quien saliera a la reclamar y al agresor sacó un picahielo. Entonces llamaron a la policía. Una patrulla acudió al lugar y tras una tanda de dulces “soplamocos” lograron apaciguar al belicoso, quien en la patrulla amenazaba con enviar a los uniformados al averno, el detenido aseguraba tener pacto con malos espíritus.

Más tarde, en las calles atiborrados con la ingesta etílica cervantina en las calles de la ciudad, fue detenido otro hombre, que alegaba que voces del más allá lo incitaban a hacer justicia terrenal.

El tipo fue reportado precisamente por amenazar a la gente y fue detenido, afirmaba que el demonio le hablaba. De nueva cuenta los polis hicieron el papel de ángeles exterminadores y tras someter al endemoniado lo subieron a una nada celestial patrulla.

Ambos fueron encerrados en una celda de los separos de la antigua hacienda de Salgado para que compartieran su fe satánica. Para su desgracia, Lucifer no acudió a pagar la multa, por lo que ambos

Adentro de barandilla ambos tuvieron oportunidad de narrar sus aventuras infernales. Los dos pasaron las horas hasta que les pasó el efecto y Diosito los castigó con una severa cruda.