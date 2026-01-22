Entregan pavimentación de la Calle 16 de Septiembre en Las Ánimas, Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Entre porras, aplausos y el cálido recibimiento de los vecinos, la Presidenta Municipal de Pénjamo, Yozajamby Molina Balver, regresó a la comunidad de Las Ánimas para cumplir un compromiso de campaña: la entrega de la pavimentación integral de la Calle 16 de Septiembre.

Esta obra, que representa una inversión de 4 millones 973 mil 126.66 pesos, marca un antes y un después para la localidad, transformando el principal acceso que, durante décadas, fue un camino intransitable de tierra y lodo en tiempos de lluvia.

Acompañada por miembros del H. Ayuntamiento y el Director de Obras Públicas, la alcaldesa destacó que esta acción va más allá del concreto: “Esta no es solo una calle, es la dignificación que nuestra gente del campo merece. Hoy, los niños ya no llegarán con los zapatos enlodados a la escuela, y los adultos mayores podrán caminar seguros a su centro de salud.”

La pavimentación de la Calle 16 de Septiembre no solo mejora la imagen urbana, sino que impacta directamente en la salud pública al reducir enfermedades respiratorias por polvo y estomacales por focos de infección.

El proyecto incluyó la pavimentación a base de concreto hidráulico premezclado de 15 cm de espesor, garantizando larga durabilidad: la construcción de guarniciones y banquetas para la seguridad peatonal, así como la rehabilitación integral de las redes de agua potable y drenaje sanitario.