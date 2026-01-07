Guanajuato registra más de 3 millones de consultas médicas en 2025

Guanajuato, Guanajuato.- El Gobierno de la Gente que encabeza Libia García Muñoz Ledo mantiene el compromiso de garantizar una atención médica continua y oportuna en todo el territorio.

Tan solo durante el año 2025 el Sistema de Salud de Guanajuato sumó 3 millones 516 mil 229 consultas médicas, al corte mes de noviembre, informó el secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá.

Este trabajo fue posible gracias al funcionamiento de más de 630 unidades médicas de primer y segundo nivel de atención en funcionamiento, listas para responder a las necesidades de la población.

En 2025 más de 3 millones de guanajuatense sin seguridad social recibieron una atención oportuna y de calidad en 46 municipios y que se traducen en:

Estas atenciones se dieron a través de 590 unidades de primer nivel de atención, mejor conocidos como Centro de Salud de la Gente, 7 Unidades de apoyo, 7 Hospitales Especializados, 16 Hospitales de la Gente Generales y una Red de 19 Hospitales Comunitarios.

Además de un cuerpo de 5420 elementos del área paramédica y de parte del Sistema de Urgencias en unidades hospitalarias.

El Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato cuenta con 5 módulos, Guanajuato, Acámbaro, Pénjamo, Salamanca y pueblos del Rincón, 6 bases León, San Luis de La Paz, San Felipe, Cortázar, San José Iturbide y Tierra Blanca.

11 supervisores, 12 vehículos de primera respuesta, una unidad de rescate y un consultorio móvil, además de un Medicoptero de primera.

En total el Sistema de Urgencias cerró el año con 39 mil 871 servicios de traslado al corte de octubre del año pasado.