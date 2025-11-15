Mujer motociclista lesionada tras “impacto” en Irapuato

Sobre la avenida Camino Real, una mujer resultó lesionada luego de un aparente impacto por un vehículo a la altura del fraccionamiento Terracota

Redacción Notus15 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.-  Una mujer resultó lesionada tras un aparente impacto por un vehículo sobre la avenida Camino Real, a un costado del fraccionamiento Terracota. Según los primeros reportes, la presunta víctima iba a bordo de su motocicleta cuando ocurrió el incidente.

Protección civil, ejército mexicano y guardia nacional atendieron el llamado de emergencias y llegaron a revisar a la persona que se encontraba en el piso. La afectada, que vestía ropa oscura y tenis rosas, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Al lugar previamente delimitado acudieron peritos y la Fiscalía para realizar las investigaciones correspondientes.

Redacción Notus15 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información