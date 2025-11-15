Mujer motociclista lesionada tras “impacto” en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Una mujer resultó lesionada tras un aparente impacto por un vehículo sobre la avenida Camino Real, a un costado del fraccionamiento Terracota. Según los primeros reportes, la presunta víctima iba a bordo de su motocicleta cuando ocurrió el incidente.

Protección civil, ejército mexicano y guardia nacional atendieron el llamado de emergencias y llegaron a revisar a la persona que se encontraba en el piso. La afectada, que vestía ropa oscura y tenis rosas, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Al lugar previamente delimitado acudieron peritos y la Fiscalía para realizar las investigaciones correspondientes.