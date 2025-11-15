¡Fuera el narcogobierno!; comienzan marchas en Guanajuato

León, Irapuato, Guanajuato, Salamanca, Celaya y San Miguel de Allende exogren seguridad y paz

Redacción Notus15 noviembre, 2025

Guanajuato.- Comienzan las manifestaciones de la Generación Z en varios municipios de Guanajuato. Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca, San Miguel de Allende son algunas de las ciudades involucradas en la marcha nacional. Con consignas como “Fuera el narcogobierno”, los guanajuatenses exigen seguridad y paz.

De acuerdo con la información difundida en redes, la manifestación en diversos puntos del estado comenzaría desde las 9 de la mañana en el caso de Guanajuato, a las 10 en Celaya, Irapuato y San Miguel de Allende, a las 4 de la tarde en León y, a las 5 en Salamanca. El destino final en todos los casos es la presidencia municipal.

Una de las consignas de la protesta es la justicia y el combate a la corrupción e inseguridad del país. Al parecer, la marcha no es un evento único de jóvenes de entre 17 y 28 años sino un espacio en donde ciudadanos de todas las edades se reúnen para demostrar su inconformidad con el actual gobierno.

Aunque el discurso parece haberse distorsionado, una de las causas principales y más fuertes de la organización para este 15 de noviembre es el asesinato del presidente municipal de Uruapan Carlos Manzo y las personas desaparecidas. Por lo que se puede ver a los asistentes llevando un sombrero en su honor.

“¡Carlos Manzo no murió el estado lo mató!, ¡Justicia para los desaparecidos!, ¡Fuera Morena!, ¡Fuera el narco gobierno!, ¡Pueblo escucha, está es tu lucha!”, son algunos de los gritos de la población.

