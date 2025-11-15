Irapuato va por el triunfo y el pase a semifinales

Irapuato, Guanajuato.- El Club Irapuato buscará cerrar su pase a las semifinales cuando reciba a los Mineros de Zacatecas este sábado a las 7 de la noche en el Estadio Sergio León Chávez.

Aunque el empate global le basta para avanzar gracias a su mejor posición en la tabla, el objetivo del equipo fresero es claro; ganar y confirmar su superioridad en casa, con el apoyo de los suyos.

La afición ha respondido de manera notable en las taquillas del estadio, por lo que se espera una gran entrada para este encuentro decisivo. Los dirigidos por el profesor Daniel Alcántar confían en que el apoyo de su gente será determinante para obtener el boleto a la siguiente ronda.

En el partido de ida, la Trinca rescató un empate 1-1 como visitante, resultado que los coloca con ligera ventaja en la serie. Además, de los cuatro mejores equipos de la fase regular, solo Irapuato consiguió un marcador positivo en el arranque de la liguilla, mientras que Atlante, Cancún y Tampico cayeron en sus respectivos compromisos. Si esos resultados se mantienen, el cuadro fresero podría disputar el duelo de vuelta de semifinales en casa, siempre y cuando consigan avanzar.

El Irapuato saltará al terreno de juego desde el primer minuto en busca de la ventaja que les permita manejar el partido sin riesgos y asegurar su presencia en las semifinales. La mesa está puesta para una noche intensa en el Sergio León Chávez.