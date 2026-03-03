Mujer de 70 años se convierte en donadora y devuelve la vista a dos personas en León

León, Guanajuato.- La señora Esperanza, de 70 años, originaria de León, a través de la donación de dos córneas en procuración realizada en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 21, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en León, devolvió la vista y la ilusión de seguir adelante a dos personas que sufrieron afectación en su salud y calidad de vida.

“En un acto que trasciende la vida misma, la señora Esperanza no solo entregó un tejido, sino la posibilidad de que dos personas vuelvan a percibir los colores del mundo y el rostro de sus seres queridos. Su nombre, que hoy resuena más fuerte que nunca, se transforma en un legado tangible de generosidad; un recordatorio de que, incluso en el adiós, es posible sembrar milagros y regalarles a otros una nueva forma de mirar el futuro”, señaló la coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante del hospital, doctora Brenda Ivette Caballero Bustos.

Para sus hijos, honrar la voluntad de su madre fue un acto de amor natural, pues la señora Esperanza vivió siempre con la alegría como bandera y el servicio como propósito. Al decir sí a la donación, su familia no solo cumplió un procedimiento médico, sino que extendió la esencia misma de una mujer que encontraba la felicidad ayudando a los demás y ahora que trasciende para que otros vean el mundo con la misma ilusión con la que ella lo hizo.

La doctora Caballero Bustos agradeció a los familiares el aceptar la donación e informó que la señora Esperanza sufrió un Evento Vascular Cerebral (EVC), es la cuarta persona donadora de córneas en lo que va de 2026 en el HGZ No. 21, del IMSS en León, para un total de 8 pacientes beneficiados.

Ambas córneas fueron trasladadas al Banco de Tejidos del Centro Médico Nacional (CMN) “La Raza”, del propio IMSS en la Ciudad de México, para poner los tejidos a disposición para los trasplantes correspondientes.

“El regalo de la señora Esperanza “N” es un recordatorio de que todos tenemos el poder de cambiar destinos. Sumarse a esta cadena de vida es un proceso sencillo que comienza con una decisión personal y el diálogo con nuestra familia. Si deseas convertirte en donador de órganos y tejidos y regalar una nueva oportunidad a quienes más lo necesitan, puedes registrarte y obtener tu tarjeta de donante, a través del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) en www.gob.mx/cenatra o visitar el portal de salud del IMSS en www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos. Tu voluntad puede ser el milagro que alguien más está esperando”, concluyó la funcionaria del Seguro Social.