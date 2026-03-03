Fernando Iván “N” pasará más de 11 de años en la cárcel por intento de feminicidio en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria en contra de FERNANDO IVÁN “N”, tras acreditarse su responsabilidad penal en el delito de feminicidio en grado de tentativa por hechos ocurridos en el municipio de Irapuato.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la noche del 11 de mayo de 2025 la víctima se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en la colonia Che Guevara, cuando el ahora sentenciado comenzó a agredirla verbalmente y a amenazarla con hacerle daño.

Posteriormente, el agresor salió del inmueble; sin embargo, cuando la víctima se asomó al exterior, FERNANDO IVÁN “N” la atacó con un arma blanca, poniéndola en inminente riesgo de perder la vida al ocasionarle una lesión.

La agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres integró la carpeta de investigación con datos de prueba que permitieron demostrar la existencia del delito y la plena responsabilidad penal del acusado.

Mediante procedimiento abreviado, un juez dictó sentencia condenatoria de 11 años y 8 meses de prisión en contra de FERNANDO IVÁN “N”, además del pago por concepto de reparación del daño a favor de la víctima.

Con estas acciones, la Fiscalía refrendó su compromiso de investigar y sancionar los delitos cometidos en agravio de mujeres, niñas y adolescentes, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la protección de sus derechos.