Último adiós a Brayan; su familia invita a despedirlo tras accidente

Michoacán.- La familia de Brayan Velázquez Arellano, el motociclista de 20 años que perdió la vida en el canal de riego entre Numarán y Pénjamo, informó que será velado en Funerales Carmona ubicada en la calle Mariano Jiménez en La Piedad, Michoacán e invitan a asistir a las 3 de la tarde. “Agradecemos las muestras de afecto y acompañamiento en estos momentos de dolor”, expresaron.

El joven, al parecer, se dirigía a La Estancia del Refugio por la tarde noche del domingo, sin embargo, perdió el control y cayó a la orilla del camino de acceso a La Estancia del Refugio. Habitantes de la zona lo encontraron, pero ya no tenía signos vitales.

Sus seres queridos lo describieron como “un buen muchacho” y su partida afectó tanto a vecinos de La Piedad, como a penjamenses, que lamentaron el hecho.