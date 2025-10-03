Mujer de 37 años dona sus órganos y beneficia a cinco pacientes en Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Una mujer de 37 años se convirtió en donadora de órganos y tejidos en beneficio de cinco pacientes, gracias a un proceso realizado en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Irapuato.

De acuerdo con la doctora Andrea Susana Ramírez Vargas, coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, la paciente había expresado en vida su voluntad de donar, decisión que fue respaldada por su familia.

Los órganos procurados fueron el hígado, dos riñones y dos córneas. El hígado fue enviado al Centro Médico Nacional (CMN) Hospital de Especialidades “La Raza”, los riñones permanecieron en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 1, en León, y las córneas fueron trasladadas a la UMAE Hospital de Especialidades No. 14, en Veracruz.

El IMSS destacó que la donación permitirá mejorar la salud hepática, renal y visual de los receptores, además de salvar vidas y ofrecer nuevas oportunidades a quienes recibieron los trasplantes.

Asimismo, la institución recordó que cualquier persona interesada en ser donador voluntario de órganos y tejidos puede registrarse a través del sitio web del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) o en la página oficial del IMSS.