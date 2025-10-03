El PAN en Manuel Doblado mandó un mensaje de unidad: León Zarate

Manuel Doblado, Guanajuato. Tras el reciente proceso interno del Partido Acción Nacional PAN, el expresidente municipal Juan Artemio León Zárate aseguró que en Manuel Doblado se vivió un ejercicio democrático que dejó como resultado un mensaje claro de unidad.

Así en efecto, el panista realizó una evaluación del proceso interno, de igual manera habló sobre la relación entre el panismo local y la dirigencia estatal; por último, mencionó sobre sus aspiraciones rumbo al 2027, y dejó en claro que respetará los tiempos que marque su partido.

Evaluación del Proceso electoral interno

Para León Zárate, el PAN de Manuel Doblado mostró fortaleza en la reciente jornada de renovación interna, donde participó entre el 40 y 50 por ciento de la militancia con derecho a voto.

“Mandamos una señal de que en Manuel Doblado estamos unidos, igual que en el estado. Aquí se vivió una democracia interna real, con un proceso que concluyó por unanimidad”, destacó.

El exalcalde subrayó que, pese a las opiniones encontradas de algunos actores políticos, lo importante fue que la militancia refrendó su compromiso con el partido.

Relación con el PAN estatal

El ex alcalde enfatizo que, existe una buena relación entre el panismo local y la dirigencia estatal, puntualizando ambos comités mantienen una relación estable y espera que esto continúe con la siguiente dirigencia municipal.

En cuanto a los señalamientos de supuestas presiones desde el Comité Directivo Estatal para favorecer a ciertos candidatos, León Zárate negó haber percibido algún tipo de “cargada”.

“Con casi el 90% de los compañeros con los que platiqué, nadie me comentó de una presión. Fue una planilla única que salió por unanimidad para consejero nacional, estatal y presidenta del comité municipal”, explicó.

En ese sentido, consideró que el PAN en Guanajuato mantiene un rumbo positivo bajo el liderazgo estatal, y que la tarea más importante es conservar la madurez política para resolver diferencias internas con acuerdos.

Aspiraciones rumbo al 2027

Al ser cuestionado sobre una posible candidatura en las próximas elecciones municipales, León Zárate fue tajante: no tiene intenciones de buscar un cargo.

“Me hiciste reír con la pregunta. Para nada, hoy en día hay gente enfocada en ello. Yo en lo personal no me apunto para nada. Soy panista, participo en los eventos de mi partido, pero soy muy respetuoso de los tiempos que marque Acción Nacional”, respondió.

Finalmente, subrayó que más allá de los colores partidistas, la prioridad debe ser la unidad como sociedad. “Debemos ver por el bien del municipio, del estado y del país. Si no dejamos a un lado las diferencias de partido, no podremos avanzar”, concluyó.