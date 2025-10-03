Arranca en pueblos del Rincón la campaña contra el cáncer de mama 2025

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato inició en los pueblos del Rincón las actividades de concientización de la campaña contra el cáncer de mama 2025, con el objetivo de reforzar las acciones de prevención, detección temprana y atención integral a mujeres de la región.

Durante el evento se entregaron 19 prótesis de mama externa a pacientes beneficiarias, fortaleciendo el acompañamiento a mujeres sobrevivientes de cáncer. La jornada contó con la presencia de autoridades del sector salud y de la sociedad civil, encabezadas por la doctora Michelle Adriana Amezola Ceballos, coordinadora de Servicios de Salud en representación de la Jurisdicción Sanitaria VIII.

Las beneficiarias compartieron sus experiencias de vida, narrando cómo enfrentaron el diagnóstico y tratamiento, mientras que el personal de salud destacó la importancia de brindar empatía y solidaridad en cada etapa del proceso de recuperación.

Con este arranque, la Jurisdicción Sanitaria VIII reiteró su compromiso de impulsar una cultura de cercanía y apoyo integral para las mujeres guanajuatenses.