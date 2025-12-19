Muestra de talleres, danza y karate en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- El Centro Nuevo Comienzo de Cuerámaro, realizó una posada con motivo de finalizar las actividades de fin de año, donde acudieron cerca de 400 personas, además de cerrar de manera oficial las actividades con una muestra de lo que aprendieron durante este año los alumnos del centro.

El director del centro Francisco Pantoja, así como el promotor Octavio Aguirre, dieron por concluidas y las labores en este 2025. En dicho evento de clausura se realizaron entregas de reconocimientos di diversos talleres del centro, cono fue: Barberia, Ingles y Karate.

Durante la realización de dicho evento se presentaron el ballet infantil del centro, quienes interpretaron el baile de duendes y foquitos, cabe resaltar que dicho ballet está constituido por niñas de 8 a 13 años de edad quienes con gran alegría y destreza deleitaron con sus danzas a toda la audiencia.

Por otro lado, los alumnos del taller de Karate “Shudo Kan Karate Do” realizaron una muestra de katas en la cual los alumnos demostraron los avances adquiridos a lo largo de este año en la técnica del arte marcial.

Para terminar el espectáculo, no podía faltar una muestra de baile navideño por parte del taller de Jumping, quienes hicieron su coreografía muy acorde a estas fechas decembrinas, además de mostrar atuendos navideños y muy vistosos.

Una vez terminada la muestra de los talleres se dio paso a la convivencia entre los alumnos, maestros, instructores, padres de familia y funcionarios del Centro y se comenzó con la repartición de un riquísimo pozole, aguas frescas, ponches, pan, pero como en toda celebración decembrina y posada tiene que culminar con la entrega del tradicional aguinaldo, así como el intercambio de regalos, lo cual genero una grata satisfacción de la gente que acudió a dicha celebración.