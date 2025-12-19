Más de 1.2 millones de estudiantes en Guanajuato inician vacaciones de invierno

Guanajua to, Guanajuato.- De acuerdo con el calendario escolar del estado de Guanajuato, este viernes 19 de diciembre inicia el primer periodo vacacional con motivo de fin de año para más de 1 millón 200 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, pertenecientes a escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Estatal.

El retorno a las aulas está previsto para el lunes 12 de enero de 2026. De manera previa, el 7 de enero, el personal directivo participará en el Taller Intensivo, mientras que los días 8 y 9 de enero se integrará el personal docente para actividades de planeación y fortalecimiento académico.

Las alumnas y alumnos de educación básica son atendidos por 55 mil docentes en 10 mil 473 escuelas distribuidas en todo el estado. En el caso de los niveles de educación media superior y superior, los periodos vacacionales pueden variar conforme a lo establecido en el calendario de cada subsistema educativo.

Con el objetivo de proteger la infraestructura educativa durante el receso, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), en coordinación con los cuerpos de seguridad municipales y los consejos escolares de madres y padres de familia, implementará un programa de vigilancia para salvaguardar los bienes muebles e inmuebles de las escuelas.

Asimismo, se hace un llamado a la comunidad a colaborar activamente en la protección de los centros educativos, reportando cualquier incidencia o daño a través de las línea de atención 911.

Las Delegaciones Regionales de la SEG mantendrán comunicación permanente con madres y padres de familia para garantizar un regreso a clases seguro, ordenado y en condiciones óptimas para el desarrollo educativo de niñas, niños y adolescentes.